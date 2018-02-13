وسط حفاوة مسبقة .. تامر حسني يحيي حفلتين غنائيتين بالسعودية

أعلن المطرب المصري تامر حسني، عزمه إحياء أول حفلة غنائية له بالمملكة العربية السعودية، في الـ30 من شهر آذار المقبل.

وأكد حسني عبر صفحته الرسمية على موقع «إنستغرام» أن مكان الحفل سيكون في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة.

ونشر في تدوينة عبر صفحته كتب فيها: «استنونى إن شاء الله 30 اذار في أول حفل لي بالمملكة العربية السعودية، وكلي شرف والله واحشيني من زمان».

وقد لقي إعلان تامر حسني عن هذا الحفل حفاوة بالغة وترحيبا كبيرا من الجمهور السعودي والخليجي، مؤكدين أنهم ينتظرونه بشغف، وظهر الإقبال في التعليقات على منشوره التي ناهزت الألفي تعليق خلال ساعتين فقط.

ويأتي حفل تامر في السعودية، بعد عودته من السويد حيث أحيا حفلين غنائيين برفقة المغنية شيرين عبدالوهاب، الأول في المدرج الرياضي في مدينة مالمو السويدية، والثاني في العاصمة ستوكهولم.