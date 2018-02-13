هل يسقط الاكراد اردوغان مثلما اسقطوا امس طائرة حملت توقيعه ؟

أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” امس الاثنين إسقاط طائرة استطلاع تركية بدون طيار في محور قرية قودية بعفرين شمال غرب سوريا، مشيرة إلى أن هذه الطائرة حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب مصادر اعلامية فقد ذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية “تمكنت الدفاعات الجوية لقواتنا في عفرين امس الإثنين، من إسقاط طائرة استطلاع من دون طيار من نوع بيرقدار في سماء عفرين في محور قرية قوديه”.

وأضاف البيان “كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قبل أيام قام بالتوقيع على جسم هذه الطائرة قبل إرسالها إلى سماء عفرين غير مدرك بأن هذا سيكون آخر تحليق لها”.

وكانت وحدات حماية الشعب الكردية، أسقطت يوم السبت الماضي، مروحية حربية تركية فوق بلدة راجو بريف عفرين شمال غربي سوريا.