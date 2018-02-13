هاني شاكر يناصر الجيش المصري ضد الارهابيين باغنية “قادرين يا مصر”  

طرح هاني شاكر أغنية “قادرين يامصريين”، عبر القناة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية بموقع يوتيوب.

أغنية “قادرين يامصريين” من كلمات أحمد شتا، وألحان الموسيقار محمد رحيم، وتوزيع ميدو، وإخراج تامر حربي، وتأتي متزامنة مع العملية الشاملة سيناء2018، التي اطلقها الجيش المصري لتطهير مصر الشامل من الإرهاب.

وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان هاني شاكر قد اعلنت وقوفها خلف القيادة السياسية في مواجهة الإرهاب ، حيث قالت في بيانها: “تعلن نقابة المهن الموسيقية نقيبآ وأعضاء مجلس الإدارة وجموع العاملين بفن الغناء والموسيقى وقوفهم صفآ واحداً خلف قيادتهم السياسة بنياناً واحداً في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله داخل ربوع الوطن، حيث أننا الصف الثاني خلف الجيش المصري وشرطته البواسل، ونعلن دعمنا المطلق للقائد والربان حتى ينجو بسفينة الوطن من خسة وغدر الإرهاب.. تحيا مصر”.