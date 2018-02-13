محاكمة عهد التميمي تثبت غياب العدالة عن القضاء الاسرائيلي

ارجأت صباح اليوم، المحكمة العسكرية الاسرائيلية في “عوفر”، النظر في ملف الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي ظهرت في مقطع تسجيل مصور وهي تصفع جنديين إسرائيليين في بلدتها “النبي صالح” في الضفة الغربية قبل نحو شهرين.

وقررت المحكمة ارجاء المداولات في القضية الى يوم الحادي عشر من شهر أذار المقبل.

وتواجه الفتاة عهد التميمي 12 تهمة من بينها “الاعتداء على عناصر الامن اثناء أدائهم لمهامهم وكذلك التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من التهم الاخرى، وذلك في محكمة “عوفر” العسكرية الكائنة في الضفة الغربية.

ويتوقع المراقبون ان تستغرق محاكمة عهد التميمي عدة أشهر، بينما أثارت المحاكمة اهتماماً دوليا واسعا.

ويرى الفلسطينيون في عهد بطلة تعارض الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، في حين تقول إسرائيل إنها قد اعتدت على الجنود الإسرائيليين وانها تحرض على المساس بهم.

يشار الى ان عهد التميمي البالغة من العمر 16 عاماً، قد ظهرت في مقطع فيديو وهي تصفع وتضرب جنديين إسرائيليين كانا يقفان خلف سور منزل عائلتها يرصدان حركة احتجاج في بلدة النبي صالح، مسقط رأس عهد.