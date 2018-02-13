مجلس النواب يطرح الثقة بحكومة الملقي يوم الأحد المقبل

أعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ادراج مذكرة حجب الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي على جدول أعمال جلسة المجلس مساء يوم الأحد المقبل .

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية للمجلس اليوم الثلاثاء بحضور هيئة الوزارة، أقر فيها قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015 ، بعد سحب نواب لمقترحاتهم حول القانون لتسريع إقراره للانتهاء من جدول الاعمال الحالي والانتقال الى جلسة رقابية الاحد.

وحسب المادة 54 من الدستور، تُطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء امام مجلس النواب، واذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه ، وجب عليها ان تستقيل ، فيما أجازت المادة 53 من الدستور تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلبت الحكومة ذلك ، ولا يتم حل المجلس خلال هذه المدة .