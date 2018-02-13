﻿لانها تريد توليد اسلامها الخاص .. اوروبا تلاحق الوهابية في مساجدها وتتفق مع السعودية على وقف تمويل دعاة التطرف
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جرينتش+2 11:03
“لوموند” تزعم ان حكام الامارات يحتمون من شعبهم بعصابات بلاك ووتر

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