رحيل الشاعر العراقي كمال زويد الحديثي

نعت قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي المناضل والشاعر الكبير كمال عبدالله زويد الحديثي الذي وافته المنية في بغداد امس، حيث كان الفقيد مديرا لمكتب الثقافة والاعلام ومدرسة الاعداد الحزبي قبل الغزو الامريكي للعراق ، تغمد الله الفقيد برحمته وانا لله وانا اليه راجعون.

وذكرت القيادة في بيان اصدرته بهذه المناسبة جانباً من حياة الشاعر الفقيد وفقاً لما يلي..

سيرته النضالية والثقافية :

ولد عام 1939 في قضاء حديثة – محافظة الأنبار.

بعد أن اجتاز المرحلتين الابتدائية والثانوية التحق بقسم اللغة العربية بكلية الآداب – جامعة بغداد حيث تخرج منه في عام 1960.درّس اللغة العربية بين عامي 60-1963 في دار المعلمين الابتدائية, وإعدادية الناصرية للبنين, ودرَّسها بين عامي 63-1968 في متوسطة الصليخ وثانوية السويس. وتفرغ منذ عام 1968 محرراً في جريدة الثورة, ثم أصبح النائب الأول لرئيس التحرير بعد ذلك, ثم تفرغ مديراً لمكتب الثقافة والإعلام منذ بداية 1977 ، ومدرسة الاعداد الحزبي .كان عضوا في المجلس الوطني في العراق لدورتين متتاليتين بين عامي 80-1988.

كما نال شهادة تقدير 1984, ونوطي الاستحقاق العالي في الشعر والنثر.

دواوينه الشعرية : أغاني الموسم الأخضر 1979- قصائدنا 1980 – رئة على القادسية 1981 – في دروب الخيل 1983 – حصاد من أرض الطوفان 1986 – هنا الفاو 1988 – طواف في ذاكرة بغداد 1988 – البيان الأخير 1989 – استراحة محارب 1992 – تداعيات في زمن الحب 1992 – في البدء كان العراق 1994 – خوالج في نشيد العبور 1995 – نجوى محب 1996 – عهد 1997 – في الشموع الستين 2000 – تراتيل حب 2001,وله قصيدة منفردة نشرت في كراس بعنوان حصحص الحق 1981.