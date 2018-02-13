حسناء روسية كانت تستعد للزفاف ولكنها قضت في حادث تحطم طائرة

أدى حادث الطائرة الروسية المنكوبة “آن-148” في ضواحي موسكو إلى مقتل 71 شخصا. ذهبت معهم أحلامهم ومستقبلهم، وتركت أثرا قاسيا لدى أصدقائهم وأقاربهم، كان من بين الضحايا الفتاة الحسناء، داريا تولماسوفا، التي كانت بانتظار ارتداء الثوب الأبيض في القريب العاجل.

تحدثت صديقتها قائلة “لقد اختارت بالفعل كل شيء، المضيف، المصور، المكان. بقي فقط الفستان…كان حفل الزفاف في أول أيام الصيف”.

كان من المفترض أن تتزوج لاعب الهوكي سيرغي إيلين في 1 حزيران، حيث كانوا على أتم الاستعداد للحفل. وإلى الآن لم تصدق عائلة داريا ماذا حدث!

وأضافت صديقتها أن داريا حلمت بحفل الزفاف في اليوم الأول من الصيف، بينما قالت صديقتها الأخرى، داري، أن داريا كانت مضطرة للطيران في كثير من الأحيان لأن خطيبها، سيرغي إيلين، كان في كثير من الأحيان يتنقل بين المدن الروسية، كونه لاعب في فريق “أدميرال” للهوكي.

وأضافت داري “أحبت داريا والداها بشكل كبير، وكانت تساعدهم دائما عندما تتطلب الحاجة لذلك، بغض النظر عن مكان تواجدها. ما زلت لا أستطيع أن أصدق أن هذه الحسناء ليست بيننا”.

الجدير بالذكر أن طائرة من طراز ” آن-148″ تابعة لشركة خطوط “ساراتوف” الجوية تحطمت بعد إقلاعها من مطار “دوموديدوفو” جنوبي موسكو، باتجاه مدينة أورسك بمقاطعة أورينبورغ، وعلى متنها 71 شخصاً. وأعلنت السلطات الروسية عدم وجود ناجين في الحادثة.

وذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتلقى معلومات فورية عن أعمال البحث والتحقيق في حادث تحطم الطائرة “آن-148” في ضواحي موسكو، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.