﻿لانها تريد توليد اسلامها الخاص .. اوروبا تلاحق الوهابية في مساجدها وتتفق مع السعودية على وقف تمويل دعاة التطرف
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جرينتش+2 11:05
حسناء روسية كانت تستعد للزفاف ولكنها قضت في حادث تحطم طائرة

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