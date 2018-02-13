﻿لانها تريد توليد اسلامها الخاص .. اوروبا تلاحق الوهابية في مساجدها وتتفق مع السعودية على وقف تمويل دعاة التطرف
أهم العناوين
جرينتش+2 11:04
بقرادوني يعلن ان اسرائيل مأزومة وليست جاهزة للحرب لانها تعرف الرد

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني