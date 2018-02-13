المعارضة القطرية تتهم النظام بالفساد وتتعهد بالعمل على اسقاطه

تعهدت المعارضة القطرية بالتصدي لما أسمته “مافيا النظام” وسماسرته وأجهزته الأمنية، مشيرة إلى هذه المافيا التى تنهب حق الشعب القطري، مكونة من أزلام تميم ووالده وحمد بن جاسم ووزير الدفاع الى وصفته بـ “وزير حرب النظام”.

وقالت المعارضة عبر حسابها بموقع “تويتر” مساء امس الاثنين: “كيف سيثق الخارج بنظامنا المصرفي إذا كان النظام القطري الفاسد ورجالاته قد استباحوا وخربوا مصارف أوروبية وامريكية والقضاء الأجنبي يلاحقهم منذ سنوات؟”.

وأضافت: “والأهم، ما هي الضمانة وصمام الأمان لمدخرات وأموال الشعب القطري الشريف في مصارفنا المحلية؟ فكما يفسد رجال النطام مؤسسات مالية ويدخلها في قضايا ودعاوى قضائية، فإن نظامنا المصرفي هو مستباح لتميم وحاشيته”.

ومضت المعارضة القطرية تقول: “لن نخفي عن شعبنا ما يرتكبه يوميا أزلام تميم من انتهاكات وتجاوزات وسطوة على البنوك المحلية التي حولها النظام إلى خزنة خاصة له، يستطيع في أي وقت أن يتصرف ويهدر أموال القطريين والمقيمين”.

وتابعت :”لقد شكل الديوان الأميري لجنة خاصة من سماسرة تميم ووالده وحمد بن جاسم ووزير حرب النظام، مهمتهم الأولى التحكم بالنقد والسيولة؛ لكي تؤمن أموال المودعين مشاريع واستثمارات النظام الفاسد من خلال برامج وهمية للادخار والقروض، ولكي تبقى هذه الأموال رهينة عند هذه المافيا الرباعية ويتحكمون من خلالها بأرزاق الناس”.

واختتمت المعارضة بالقول: “إننا نعاهد الشعب القطري الغالي، بأن هذه المافيا وسماسرتها وأجهزتها الأمنية وعملائها، لن تبقى متحكمة بما جنوه (الشعب) بعرق جبينهم وعملهم الدؤوب المشرف”.