﻿لانها تريد توليد اسلامها الخاص .. اوروبا تلاحق الوهابية في مساجدها وتتفق مع السعودية على وقف تمويل دعاة التطرف
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جرينتش+2 11:04
الطائرة الاسرائيلية اف 16 تحطمت في مزرعة عربي من شفا عمرو 

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