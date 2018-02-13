السفارة الايرانية تحتفل بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

إحتفلت السفارة الإيرانية في عمّان، ليلة أمس الاول، بالذكرى ألـ 39 لإنتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام آية الله الخميني.

وقد أكد السفير الإيراني د. مجتبى فردوسي بور في كلمة القاها بهذه المناسبة على أهم مفاصل النهج الحكيم للدولة الإسلامية في إيران، وماحققته من تقدم على كل الأصعدة حيث تحتل المرتبة ألـ 18 اقتصاديا بين دول العالم قاطبة.

كما أكد د. مجتبى فردوسي على العلاقات الطيبة بين الأردن وإيران بقيادتيهما الملك عبد الله الثاني والرئيس د. حسن روحاني، وعلى أهمية تطوير هذه العلاقات في كل المجالات لصالح شعبي البلدين.. مشيراً الى انهما شريكان في الثقافة والعقيدة والفطرة وان تعاونهما هو ضمانة لتحقيق امن واستقرار المنطقة والعالم الاسلامي.