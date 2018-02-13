الحملة العسكرية المصرية على الارهابيين في سيناء تحرز نجاحات متواصلة

أعلن الجيش المصري، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 10 مسلحين، والقبض على 400 شخصٍ بينهم أجانب، في خامس أيام عمليته الشاملة بأنحاء البلاد.

جاء ذلك في بيانٍ عسكري سادس، يتضمَّن نتائج مبدئية لخطة “المجابهة الشاملة”، التي أعلنها الجيش الجمعة الماضي، بتكليف رئاسي، تستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر، والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية.

وبذلك يرتفع عدد القتلى من المسلحين، منذ البدء وحتى الساعة 6:30 (ت.غ) إلى 38، والموقوفين إلى 526 شخصاً، وفق إحصاء لمراسلة الأناضول، حيث أعلن الجيش، الأحد، مقتل 16 وتوقيف 34 شخصاً، وأعلن أمس مقتل 12 وتوقيف 92.

وقال المتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، في البيان السادس، إنه “استمراراً للعملية الشاملة سيناء 2018 (…) تم القضاء على خلية إرهابية تتكون من 10 تكفيريين، أثناء الاختباء بأحد المنازل بنطاق مدينة العريش (شمال شرق)، بعد تبادل لإطلاق النيران”.

وأضاف أنه “تم إلقاء القبض على عدد 400 شخص من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم، منهم جنسيات أجنبية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”، دون تحديد أسمائهم أو جنسيات الأجانب، أو أماكن توقيفهم.

وأوضح أنه تم تدمير 143 وكراً ومخزناً وفتحتي نفق و15 حفرة متصلة بخنادق في المنطقة الحدودية بشمال سيناء لـ”عناصر إرهابية”.

وأشار أنه جرى “اكتشاف وتفجير 79 عبوة ناسفة، تمت زراعتها بمناطق العمليات ومخزن تحت الأرض عثر بداخله على 10 ألغام مضادة للدبابات”.

وكشف المتحدث باسم الجيش، عن تنفيذ القوات البحرية أنشطة تدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط، تضمنت إطلاق 4 صواريخ “أرض بحر”، و”سطح بحر”، وتنظيم 479 دورية أمنية بمختلف أنحاء مصر، وتوزيع كميات كبيرة من السلع الغذائية المجانية بعدة مناطق شمال ووسط سيناء.

ومنذ انطلاق خطة المجابهة الشاملة، أصدر الجيش المصري 6 بيانات تتضمن استعراضاً بأهداف خطته التي ترتكز على تطهير البلاد من “الإرهاب”، دون التطرق لوجود خسائر في صفوف قواته المشاركة في العمليات من عدمه، أو تفاصيل عن تلك العمليات.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصادر مستقلة أو أهلية حول طبيعة العمليات التي تلقى تأييداً من مؤسسات وشخصيات بالبلاد وتحفظات من معارضين.

وشهدت مصر، خلال السنوات الأربع الماضية عمليات قالت السلطات المصرية إنها “إرهابية”، طالت دور عبادة ومدنيين وقوات شرطة وجيش، بعدة مناطق، لا سيما سيناء.

وتأتي العملية العسكرية الأحدث قبل نحو شهر من انتخابات رئاسة البلاد، المقرر إجراؤها في آذار المقبل.