بعد اسقاط الطائرة اف ١٦ .. الرئيس الاسد يغير قواعد الاشتباك بين سوريا واسرائيل وينتقل من التهديد الى التنفيذ
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هذه اوجه الشبه بين خطط وتطلعات ابن سلمان وجمال مبارك

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