موسكو بعد بطرسبورغ تقيم تمثالاً لعبد الناصر في الذكرى المئوية لميلاده

في إطار الاحتفالات بالذكرى المئوية لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر جرت، اليوم الاثنين، في مقر معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو، إزاحة الستار عن تمثال للزعيم جمال عبد الناصر من أعمال النحات أسامة السروي.

وقد حضر هذه الفعالية السفير المصري إيهاب نصر والمهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر ورئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، حسين الشافعي، ورئيس الحزب الاشتراكي المصري أحمد بهاء الدين شعبان.

كما حضر من الجانب الروسي ممثلو وزارتي الخارجية والثقافة وأساتذة في جامعة موسكو وكبار المستشرقين الروس وأعضاء جمعية المحاربين القدامى الروس في مصر والمنظمات الاجتماعية والمراكز الثقافية الروسية.

يذكر أنه سبق وتمت إزاحة الستار عن أول تمثال للزعيم حمال عبد الناصر في روسيا، يوم الجمعة الماضي، في مدينة سان بطرسبورغ المشهورة عالميا بدراساتها في علوم الاستشراق.