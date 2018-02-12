شيرين عبد الوهاب تركل حارساً على مسرح بالسويد اعاق احدى معجباتها

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب وهي تركل حارس أمن على خشبة مسرح في حفل كانت تقيمه بالسويد.

ونشر المقطع في البداية حساب منسوب للمطربة شيرين على انستغرام، لكنه حساب غير موثق، ولم تنشر على حسابها الرسمي المقطع الذي أثار الجدل، بينما نشرت مقاطع مصورة للحفل الذي كانت تحييه شيرين في السويد.

ويرصد المقطع المتداول محاولة إحدى المعجبات الصعود إلى المسرح للوصول إلى شيرين، بينما يمنعها حارس أمن خاص، وهنا تأتي شيرين من الخلف وتركل الحارس، وتسمح للفتاة بالصعود على المسرح والتقاط صورة معها.

على الحساب المنسوب لشيرين كتب عليه “اللي يقرب من جمهوري أديلو بالجزمة”، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين للمطربة المصرية، فبينما اعتبر فريق أن الموقف يحسب لها لأنها لا تصنع حواجز بينها وبين جمهورها على عكس الكثير من الفنانين، اعتبر فريق آخر أن هذا أسلوب لا يليق بمطربة، وأنه كان عليها التعامل مع الحارس بطريقة أفضل من التي ظهرت في المقطع.

وتتواجد الفنانة المصرية في السويد حاليا، برفقة زميلها تامر حسني لإحياء حفلين غنائيين، كان قد أعلن عنهما تامر على حسابه الشخصي على انستغرام.