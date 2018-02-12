بعد اسقاط الطائرة اف ١٦ .. الرئيس الاسد يغير قواعد الاشتباك بين سوريا واسرائيل وينتقل من التهديد الى التنفيذ
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جرينتش+2 03:07
روسيا وحدها يمكنها منع الحرب بين إسرائيل وإيران .. ولا دور لامريكا

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