تركيا تعترف بمقتل أكثر من 30 جندياً في عفرين السورية

كشفت وكالة دوجان التركية للانباء، أن حصيلة القتلى في صفوف الجيش التركي ارتفعت الى 31 بوفاة جندي امس الاحد.

واضافت إن الجندي قتل في قتال مع وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين. وأكد الجيش التركي وفاة الجندي بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الدفاع التركية اعترفت امس في بيان بمقتل 11 جنديا وسقوط طائرة حربية في مدينة عفرين، وهو اليوم الاكثر دموية للجيش منذ أن بدأ العملية في 20 كانون ثان الماضي.

واضاف بيان الجيش التركي أنه تم تحييد 1266 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية منذ بدء الهجوم. وبينما دائما ما يعني ذلك أنهم قتلوا، يشمل ذلك أيضا أنه تم اعتقالهم أو إصابتهم.

ويزعم الجيش التركي أن حملته العسكرية على مدينة عفرين السورية هي بهدف القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية فيها، واعترف في وقت سابق بسقوط عدد من القتلى في صفوفه وتدمير عدد من آلياته.