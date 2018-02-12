تحذيرات اسرائيلية لايران عبر قنوات فرنسية والمانية وبريطانية

قالت القناة الإسرائيلية العاشرة في تقرير لها امس إن إسرائيل قامت عبر وسطاء أوروبيين بإرسال “رسائل تحذيرية” الى الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد إسقاط المقاتلة الإسرائيلية يوم أمس الاول.

ووفق التقرير، فإن “إسرائيل وجهت الرسائل التحذيرية عبر قنوات فرنسية والمانية وبريطانية لروحاني ومستشاريه تضمنتها رسائل تحذيرية شديدة اللهجة حول محاولات ايران الحثيثة للتموضع عسكريا في سوريا وإقامة مصانع انتاج صواريخ فائقة الدقة لصالح حزب الله في لبنان”.

وجاءت هذه التفاصيل نقلا عن 4 دبلوماسيين أوروبيين. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد بحث التطورات التي حصلت يوم أمس بين سوريا وإسرائيل مع كل من نظيرته البريطانية تيريزا ماي، والرئيس الفرنسي عمنوئيل ماكرون بالإضافة الى المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

وأكد نتنياهو لهم أن “إذا كافة المحالات لم تلجم إيران في وقف نشاطاتها العسكرية في سوريا ولبنان، فإن إسرائيل سترد على ذلك عسكريا”.

ووفق تقرير القناة العاشرة الإسرائيلية، فإن الوسطاء الأوروبيين قاموا بتمرير هذه الرسائل عبر القنوات الدبلوماسية بين بلادهم وطهران، وكانت المديرة العامة لوزارة الخارجية البريطانية قد قامت بإرسال رسائل مشابهة قبل وقوع الهجوم من إسرائيل الى طهران خلال زيارة لها في ايران التقت خلالها بكل من روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف.

ومن ضمن التحركات الإسرائيلية ضد ايران في سوريا ولبنان، أيضا نقل المدير العام للخارجية الفرنسية الرسائل ذاتها لطهران، فيما التقى الأسبوع الماضي بنائب وزير الخارجية الإيراني في باريس أيضا وتم نقل الرسائل التحذيرية هذه وفق القناة.