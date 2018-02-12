بعد اسقاط الطائرة اف ١٦ .. الرئيس الاسد يغير قواعد الاشتباك بين سوريا واسرائيل وينتقل من التهديد الى التنفيذ

اخيراً تغيرت الاحوال وتبدلت موازين القوى، واثبتت سورية انها ما زالت الرقم الصعب في معادلة الشرق الاوسط.. فبعد ان صالت طائرات نتنياهو وجالت فوق الأجواء السورية لمدة زمنية ليست بالقصيرة دون أن تتعرض لأي ردع أو هجوم من قبل المضادات الجوية السورية، جاء يوم امس الاول السبت ليرسم معه خارطة طريق جديدة في الصراع العربي الاسرائيلي ويقلب المعادلات رأسا على عقب لتدخل المنطقة بعد أن أسقطت دفاعات الجيش السوري طائرة “أف 16” اسرائيلية فوق الأراضي المحتلة، مرحلة جديدة لن تكون بردا وسلاما على الكيان الاسرائيلي.

إسقاط الطائرة “أف 16” (فخر الصناعة الأمريكية) بنيران سورية بعد أكثر من سبع سنوات على حرب داخل البلاد، شكل صدمة للكيان الاسرائيلي الذي كان يروج للجميع بأن سوريا أصبحت دولة هشة لا يمكنها الهجوم أو المباغتة ولا حتى الدفاع عن اراضيها، لذلك كانت الطائرات الاسرائيلية تنفذ طلعات على تخوم الحدود مع سوريا وتستهدف مواقع للجيش السوري دون رقيب او حسيب، وخلال الأشهر القليلة الماضية حذرت دمشق الكيان الاسرائيلي من ان أي اعتداء على سوريا سيتم الرد عليه وبشكل فوري، ولكن الصهيوني على مايبدو ظن هذا الكلام لا يعدو كونه “تصريحات إعلامية” إلى أن جاء الرد مدويا اليوم بإسقاط الطائرة التي وصل صداها إلى أروقة البيت الأبيض الذي لم ينبس ببنت شفة حتى اللحظة.

قبضة الأسد هذه المرة جاءت مُحكمة وموجعة مطبقة الخناق على القيادات السياسية والعسكرية ومراكز القرار في تل أبيب التي أوعزت للسكان في عدة مستوطنات شمالية بالتوجه إلى الملاجئ وفتح ملاجئ حيفا وتل ابيب، وكان لافتا تصريح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أن “إسرائيل لا تسعى للتصعيد في المنطقة”، وان “مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى أوامر لوزراء الحكومة بعدم التعليق على أحداث الشمال”.

ولكي يهرب الاسرائيلي من الإعتراف بأنه تلقى ضربة قاضية ستغير قواعد الاشتباك في المنطقة لامحالة، لجأ لاعتماد أمرين:

الأول: إطلاق ست صواريخ نحو سوريا بعد اسقاط الطائرة الاسرائيلية، كنوع من ردة الفعل ولحفظ ماء الوجه الاسرائيلي أمام الشعب الصهيوني الذي قد ينهار معنويا في أي لحظة، خاصة أن رُعب نتائج حرب تموز لا زالت تعصف بهم، وفي حال حدوث أي تجربة جديدة مشابهة لحرب تموز قد تُدخل شعب الاحتلال في فوضى عارمة تزلزل كيانه وتدفعه للعودة من حيث أتى دون رجعة.

الثاني: اتهام ايران بأنها السبب وراء هذا الاعتداء وإظهار أنفسهم بأنهم معتدى عليهم ومساكين لا يعتدون على أحد، ولكن على من يكذبون وإلى متى؟!، الكيان الاسرائيلي كان وما زال المهدد الوحيد لأمن واستقرار المنطقة منذ نشأته وحتى اللحظة، مئات الاعتداءات على السكان المدنيين الآمنين في سوريا ولبنان وفلسطين وغيرها من المناطق وارتكاب أشنع المجازر من صبرا إلى شاتيلا وغيرها واحتلال دولة بأكملها أمام أعين المجتمع الدولي ومن ثم يطالبون وبكل وقاحة بالاعتراف بهم.

إن غداً لناظره لقريب

أما بالنسبة لإيران فقد اثبتت هذه الدولة الإقليمية والصديقة الوفية لسوريا حرصها على وحدة سوريا ووقوفها إلى جانبها في أصعب الظروف، وما تحاول إيصاله اليوم “اسرائيل” للمجتمع الدولي بأن ايران هي السبب في زعزعة أمن المنطقة لن يمر على احد.

وجاء الرد الايراني على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي لوكالة فرانس برس الذي قال “إيران تؤمن ان لسوريا الحق في الدفاع المشروع عن النفس، ومن أجل التغطية على جرائمهم في المنطقة، يلجأ القادة الإسرائيليون إلى أكاذيب ضد الدول الأخرى”.

ونفت “غرفة عمليات حلفاء سوريا” التي تضم قياديين من ايران وحزب الله اللبناني وتتولى تنسيق العمليات القتالية في سوريا، ارسال أي طائرة مسيرة فوق الأجواء الاسرائيلية فجر امس الاول السبت، واصفة الاتهامات في هذا الصدد بأنها “افتراء”.

وكان لافتا جدا طلب الكيان الاسرائيلي من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية التحرك بسرعة لاحتواء الموقف ومنع التصعيد على الجبهة مع سوريا، وفي الوقت نفسه تحدث نتنياهو بأن الكيان الاسرائيلي لايريد التصعيد وتوسيع العملية، وهذا وإن دل على شيء فهو يدل على تغير جذري في قواعد الاشتباك وسقوط القناع الاسرائيلي الذي أوهم العالم أجمع بأنه لا يهزم وبأن سلاح الجو لديه هو أعظم ما يملك، ليشهد العالم اليوم سقوط هذه الهنجعية والبروباغندا الاعلامية بصاوريخ سورية حطمت كبرياء من اعتدى على السيادة السورية لعدة سنوات وبضربة واحدة من الأسد الذي وصفته صحيفة هآرتس الاسرائيلية بأنه انتقل من مرحلة التهديد إلى مرحلة التنفيذ.

سوريا وجهت اليوم رسالتين للداخل والخارج:

الرسالة الأولى: كانت للجماعات الارهابية والتكفيرية في سوريا، فإسقاط الطائرة أوصل رسالة لجميع هؤلاء الارهابيين بأن زمن الدعم الاسرائيلي لكم قد ولا إلى غير رجعة، فالكيان الاسرائيلي حاول دعم هؤلاء على امتداد الأزمة ودربهم وسلحهم وارسلهم لاستهداف مناطق حساسة للجيش السوري.

الرسالة الثانية: بأن اي اعتداء جديد على سوريا سيواجه ردا عنيفا من الطرف السوري وما حدث اليوم هو أول الغيث، وهذه الرسالة فهمها الكيان الاسرائيلي جيدا لذلك وجدناه يستجدي موسكو وواشنطن لاحتواء الموقف ومنع التصعيد.

لقد شكل الإنذار الذي أطلقه الرئيس السوري بشار الأسد في التصدي لاي عدوان جوي إسرائيلي مؤشراً على اتخاذ محور المقاومة القرار الحاسم بالتصدّي للعدوان. لكنه يتضمّن كذلك تصريحاً بأن الدفاعات الجوّية الصاروخية تبلغ جهوزيتها في قدرتها على تنفيذ هذا القرار ووضعه موضع التنفيذ.

وفي هذا الصدد قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن الرئيس الأسد قد انتقل من مرحلة التهديد إلى مرحلة تنفيذ التهديد، وهو على ما تقول الصحيفة تعبير عن الثقة في سوريا بعد أن بسطت قواتها المسلّحة سيطرتها على 80% من أراضي سوريا.

وقد يكون الباعث على الثقة والانتقال إلى مرحلة التنفيذ أبعد من سوريا بمفردها. فقد انتهت الفترة الطويلة التي كانت إسرائيل والدول الداعمة لها، تأخذ كل بلد في المنطقة بمفرده كأنه جزيرة، بينما تخطط لتقويض المنطقة سبيلاً لتفتيت البلد نفسه.

ان التصدّي لعدوان إسرائيل الجوّي وإسقاط طائراته بالدفاعات الصاروخية، هو تطوّر قد لايكون لمرّة واحدة أو لمناسبات متفرّقة. فهو تعبير عن متغيرات أساسية في قواعد الاشتباك لمصلحة محور المقاومة. فالعدوان الذي اعتمدت عليه إسرائيل وحلفاؤها في الحرب بالوكالة قد شارف على هزيمته بحسب بعض التعليقات الإسرائيلية في أسباب الثقة السورية. ومن ضمن ما أشرف على نهايته هو حسم إسرائيل والولايات المتحدة التفكير في محاولة العدوان البرّي والتحريض لتعزيز الانقسامات الداخلية. فالثقة بهزيمة العدوان الإسرائيلي تتعاظم في سوريا وفي لبنان الذي يكسر حاجز التردد والخوف، كما عبّر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان وكما أفصح بيان وزارة الخارجية اللبنانية في رفض العدوان على سوريا والترحيب بالتصدّي لطائرات العدوان الإسرائيلي.