 القوى الامنية تحبط مسبقاً خطة للسطو على متاجر وصيدليات بعمان

حالت احدى دوريات البحث جنائي في العاصمة دون قيام اربعة اشخاص بتنفيذ عمليات سلب لعدد من الصيدليات والمحال التجارية.

وقال مصدر امني ان الحس الامني واليقظة الذي تمتع به طاقم احدى دوريات البحث الجنائي العاملة في احدى مناطق العاصمة حال دون اتمام مخطط اربعة اشخاص لسلب عدد من المحلات التجارية والصيدليات بعد ان قام طاقم الدورية بالاشتباه بمركبة بظروف مشبوهة في احد الطرقات المعتمة وضبطها وضبط من بداخلها .

واضاف المصدر انه وبعد ضبط المركبة والسيطرة على الاشخاص الاربعة بداخلها تبين انهم جميعا من اصحاب الاسبقيات الجرمية وبحق شخصين منهم اسبقيات في قضايا السلب واطلاق العيارات النارية وعثر داخل المركبة على سلاح ناري وثماني طلقات حية تعود لنفس السلاح وثلاثة اقنعة لون اسود وثلاثة كفوف يد وغطاء وجه .

وتابع المصدر الامني انه بالتحقيق مع الاشخاص المضبوطين افادوا بانهم كانوا يخططون لارتكاب قضايا سطو وسلب على محلات تجارية وصيدليات ضمن مناطق شرق العاصمة الا انهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب التواجد الامني الكثيف وضبطهم من قبل احدى الدوريات وما زال التحقيق جاريا.