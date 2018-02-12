 الفنانة شهيرة ترفض معالجة زوجها محمود ياسين على نفقة الحكام العرب

قالت الفنانة المصرية المعتزلة شهيرة، إن الحالة الصحية لزوجها الفنان محمود ياسين مستقرة إلى حد كبير، لكنه لا يتحرك من مكانه ويتلقى علاجه بالمنزل منذ 8 أشهر.

وأضافت في تصريحات صحفية: “ملوك ورؤساء عرب طلبوا علاج محمود ياسين على نفقاتهم الشخصية، وبعضهم عرض إرسال طائرة خاصة لنقله إلى مستشفى كبير في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابعت، أنها سعيدة باهتمام الملوك والرؤساء العرب بزوجها، موضحة أنها اعتذرت لهم جميعًا وعبرت عن امتنانها العميق لهم بهذه الحفاوة.

وقالت: “قلت لهم إن مصر أولى بعلاجه، فهي الوطن الذي استوعب أحلامه وأخلص له طوال سنوات عمله”.

وأوضحت شهيرة، أن محمود ياسين يحظى بحب شديد في العالم العربي من المحيط إلى الخليج، وأنها تشعر بالعرفان والامتنان للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي حرص على الاطمئنان عليه ومنذ 20 عامًا وقف بجانبها عندما أجرى محمود ياسين جراحة قلب مفتوح، وأمر وقتها بسفره إلى أمريكا للعلاج، وهي لا تنسى هذا المعروف.

يذكر أن محمود ياسين كان قد أصيب بانفجار في شرايين المخ؛ الأمر الذي أثر على الذاكرة والحركة وطريقة نطق الكلمات، وذلك منذ عامين، وكان آخر أعماله السينمائية، فيلم “جدو حبيبي” أمام لبنى عبدالعزيز وبشرى، ومن إنتاج عام 2012.