محكمة أمريكية تسقط حكمًا ضد البنك العربي بتهمة تمويل حركة حماس

قالت مصادر إعلامية اسرائيلية إن محكمة استئناف أمريكية رفضت، امس الجمعة، حكمًا سابقًا أدان البنك العربي، بدعوى تقديمه خدمات مالية لحركة “حماس”.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن المحكمة الامريكية رفضت الحكم الصادر عام 2014 بإدانة البنك “العربي” ومقره الأردن، بتمويل حركة “حماس”، الأمر الذي ساعدها على القيام بهجمات خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وذكرت الصحيفة أن عائلات أمريكية كانت قدمت عام 2014 التماسًا أمام المحاكم الأمريكية، ضد البنك العربي بدعوى تقديمة أموالًا لعائلات شهداء وأسرى فلسطينيين نفذوا هذه العمليات.

وكان “البنك العربي” ، قد باشر فور صدور حكم هيئة محلفين أميركية أدانته بتمويل حركة “حماس” عام 2014، في اتخاذ إجراءات قانونية للطعن، واصفا الحكم الصادر بأنه “غير عادل”.