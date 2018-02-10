 قرقاش يتشفى في قطر بعدما وصفها محام امريكي بـ”اسرائيل الخليج”

وصف الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، مقال صحيفة “نيويورك تايمز” الذي يفضح صفقات قطر مع جماعات الضغط اليهودية والصهيونية في واشنطن بأنه مهم ومثير، حيث اشار الى الوصف الملفت الذي اطلقه المحامي الصهيوني آلان ديرشويتز على قطر بأنها “إسرائيل الخليج.”

وقال “قرقاش” في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع “تويتر” اليوم السبت، إن «مقال النيويورك تايمز الْيَوْمَ الذي يصف تودد قطر لواشنطن وتواصلها الحثيث مع جماعات الضغط اليهودية والصهيونية في واشنطن مهم، ووصف المحامي الصهيوني ألان درشويتز لقطر “بإسرائيل دول الخليج” مُلفت».

وكان المحامي اليهودي الامريكي البارز، قد وصف دولة قطر بأنها “إسرائيل دول الخليج” بعد لقاء جمعه مع الأمير القطري تميم بن حمد في الدوحة.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير نشرته للتعريف بالمحامي اليهودي، آلان دير شويتز، عن أنه أحد الشخصيات التي التقت الأمير القطري في الدوحة في زيارة مدفوعة الأجر من أجل كسب تأييده لقطر في قضية عزلتها لما له من تأثير في جماعات الضغط اليهودية في واشنطن .

ودافع دیرشویتز عن قطر في عدة مقالات نشرها في عدد من الصحف العبرية بعد لقائه أميرها، حيث قال: أنا لست لسان حال قطر بل أعتقد أنه من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي نظرة أكثر تحققًا للوقائع المحيطة بعلاقات قطر في الشرق الأوسط.