في البومها الجديد “فريش” .. المطربة التونسية لطيفة تغني بلهجات عديدة

في مؤتمر صحفي عقدته بتونس، أعلنت الفنانة التونسية لطيفة المقيمة في مصر، امس، عن إطلاق ألبومها الجديد تحت عنوان “فريش”.

وقالت ان هذا الالبوم الجديد “فريش” يتضمن 13 أغنية مصرية وتونسية ومغربية ولبنانية.”

وقد نزل هذا الألبوم على الشبكات الالكترونية فقط وسيصدر قريبا على شكل قرص مضغوط في الأسواق.

وتعتزم لطيفة تصوير فيديو كليب لإحدى أغاني هذا الألبوم في تونس مع مخرج تونسي شاب.

ورجحت الفنانة لطيفة تصوير أغنيتها “طبعك عنيد” من كلمات والحان الفنان التونسي محمد الجبالي، خلال الأيام القليلة القادمة.

كما أفادت بأنها “ستجدد العهد مع السينما المصرية وسيكون بذلك فيلمها الثاني بعد فيلم “سكوت حنصور” للمخرج المصري يوسف شاهين.

وقدمت لطيفة في السابق مجموعة من الأغاني الوطنية على غرار “أهيم بتونس الخضراء” و”تونس طبع الوفاء” وغيرهما.

وعبرت المغنية المعروفة خلال المؤتمر الصحفي عن “استعدادها لإحياء حفلات مجانية لصالح المجتمع المدني لبناء مدارس وإصلاح مستشفيات واحداث مشاريع صغرى للعاطلين عن العمل”.