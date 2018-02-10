عناوين الخلاف الاردني – السعودي هي : قطر واليمن والاخوان المسلمون

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن سر الخلاف السعودي – الأردني، مؤكدة أن العدوان على اليمن وأزمة قطر شكلاتا أهما قضايا الخلاف بين الطرفين.

وبحسب الصحيفة فان هناك ثلاثة أسباب تقف وراء الخلاف السعودي الأردني الذي لوحظ في الآونة الأخيرة:

السبب الأول: هو رفض الأردن إرسال قوات برية للمشاركة بالغزو السعودي لليمن قبل ثلاث سنوات.

والسبب الثاني: اعتراض الاردن على الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات على قطر، خاصة أن هناك أكثر من 50 ألف أردني يعملون في الدوحة.

أما السبب الثالث: فهو أن الأردن رفض المشاركة في الحملة على جماعة الإخوان المسلمين، حيث تعتبر عمّان أن احتواء المخابرات العامة للجماعة سراً أكثر فعالية من تلك الإجراءات التي اتخذتها السعودية والإمارات ضدها.

واعتبرت الصحيفة أن عمان تعد اهم حليف لأمريكا في المنطقة، رغم ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي بات اليوم حليفاً مفضلاً لواشنطن بدأ يتحرك لاحتلال الفضاء السياسي الذي كان يحتله الأردن، حيث يحاول إعادة تسويق بلاده لتكون صوتاً للإسلام المعتدل، وهي المهمة التي ظلت المملكة الأردنية الهاشمية تلعبها طيلة عقود خلت.

وأشارت الصحيفة الى أن محمد بن سلمان وبدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطرح نفسه على أنه الخيار المناسب للصفقة النهائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو ما أثار المخاوف الأردنية، لافتة الى أن الأردن يعيش هذه الأيام أزمة اقتصادية خانقة في منطقة عربية مشتعلة، حيث يعاني اقتصاده من الضغط بسبب وجود نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، بالإضافة إلى لاجئين من دول عربية أخرى، يقابل كل ذلك توتر في علاقته مع الإمارات والسعودية، الدولتين اللتين كانتا تقدمان مساعدات مالية للأردن.