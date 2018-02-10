تصعيد عسكري خطير بعد نجاح الدفاعات الجوية السورية في اسقاط طائرة اف 16 اسرائيلية صباح اليوم
أهم العناوين
جرينتش+2 12:27
سياسة إسرائيل، كيّ الوعي الفلسطيني

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني