تصعيد عسكري خطير بعد نجاح الدفاعات الجوية السورية في اسقاط طائرة اف 16 اسرائيلية صباح اليوم
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جرينتش+2 12:27
حملة الخبز والديمقراطية تحذر من اضعاف القطاع الصحي تمهيداً لخصخصته

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