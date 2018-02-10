تصعيد عسكري خطير بعد نجاح الدفاعات الجوية السورية في اسقاط طائرة اف 16 اسرائيلية صباح اليوم
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جرينتش+2 12:28
حفيدة الرئيس ميتران تتهم وزير البيئة باغتصابها قبل 20 عاماً

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