تصعيد عسكري خطير بعد نجاح الدفاعات الجوية السورية في اسقاط طائرة اف 16 اسرائيلية صباح اليوم

تصدت وسائط الدفاع الجوى فى الجيش العربى السورى لعدوان من العدو الإسرائيلي على أحد المواقع العسكرية فى المنطقة الوسطى.

وذكر مصدر عسكرى في تصريح لـ سانا أن “العدو الإسرائيلي قام فجر اليوم بعدوان جديد على احدى القواعد العسكرية فى المنطقة الوسطى حيث تصدت له وسائط الدفاع الجوى وأصابت أكثر من طائرة”.

كما تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي جديد في ريف دمشق صباح اليوم.

وجاء العدوان الإسرائيلي الجديد بعد أقل من 12 ساعة على إعلان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة اجتثاث إرهابيي تنظيم “داعش” والمجموعات التابعة له من مساحات واسعة فى الجيب الممتد من جنوب شرق خناصر في ريف حلب إلى غرب سنجار بريف ادلب الى شمال السعن فى ريف حماة.

هذا وقد اعترفت وسائل اعلام العدو الإسرائيلي بسقوط احدى طائراتها حيث اعترفت بإسقاط الدفاعات الجوية السورية لطائرة /اف 16/ فوق منطقة الجليل بفلسطين المحتلة وإصابة طياريها، مؤكدة إغلاق أجزاء من المجال الجوي الإسرائيلي أمام الطائرات بعد إسقاط الطائرة.

فقد قالت القناة الثانية الإسرائيلية إنّ أكثر من 25 صاروخاً أطلقت على طائرة أف 16 إسرائيلية ما أدى إلى إسقاطها.

كما اكدت مصادر إسرائيلية إسقاط هذه الطائرة العسكرية ونشرت عدداً من الصور لحطامها، وذكرت أنّ هناك حالة استنفار لسلاح الجو على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد تم إسقاط طائرة أف 16 خلال عملية في سوريا وأنّ الطيارين “هبطا بسلام”، واصفة ما جرى بـ “الحدث الأمني الخطير في الشمال” وبأنّه ما زال مستمراً.

غير ان الجيش الإسرائيلي قال في وقت لاحق، إن احد الطيارين قد أصيب بجروح خطيرة بعد إخلاء مقاتلة من طراز F-16 نفذت صباح اليوم غارة على هدف إيراني داخل سوريا.

وقال الجيش في بيان صادر عنه: “أصيب طيار بجروح خطيرة وآخر بجروح طفيفة، بعد إخلاء طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي”. مضيفا بالقول:أن الطيارين الاثنين غادرا المقاتلة بصورة طارئة.

ونقلت القناة العاشرة عن مصدر طبي قوله إنّ جراح طياري اف 16 التي أسقطتها الدفاعات السورية تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعاً مصوراً يوثّق لحظة إخلاء الطيارين ونقلهما إلى مستشفى رامبام في حيفا.

وقد عقد رئيس الأركان الإسرائيلي غادي آيزنكوت جلسة اجتماعاً خاصاً لـ “تقدير الوضع” والبحث في “الرد” على ما حدث، بحسب ما قال الإعلام الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال بعد الاجتماع “الجيش مستعد بشكل كامل لاستمرار العملية حسب القرارات والحاجة”.

وادّعى الإعلام العبري أنّ الجيش الإسرائيلي هاجم في الساعات الأخيرة “أهدافاً إيرانية” في سوريا، وأنّ “طائرة مسيّرة إيرانية اخترقت الأجواء الإسرائيلية واعترضتها مروحية أباتشي إسرائيلية” على حدّ تعبيره.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال “المروحيات اعترضت بنجاح طائرة إيرانية من دون طيار قادمة من سوريا”.

ولفتت مصادر إسرائيلية إلى أنه تمّ إسقاط خمس قذائف على هضبة الجولان في الساعة الأخيرة نتيجة قصف من سوريا.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم، دوت انفجارات جديدة في ريف دمشق نتيجة تجدد الغارات الإسرائيلية، وأكدت مصادر سورية أن الدفاعات الجوية تصدت لبعض الضربات الإسرائيلية.

وقالت المصادر إن المضادات الجوية تصدت للغارات الإسرائيلية الجديدة فوق ريف دمشق، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت منطقة الكسوة تحديدا.

وقد بدأت الأحداث منذ فجر اليوم السبت، بعد أن أسقطت الدفاعية الجوية السورية طائرة إسرائيلية من نوع “F-16″، بعد أن شنت غارة على أهداف عسكرية في المنطقة الوسطى.

ومن جهتها أفادت مراسلة وكالة “روسيا اليوم” في تل أبيب بأن السلطات الإسرائيلية أغلقت المجال الجوي فوق شمال البلاد.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية منذ بدء الأحداث وهو يصادق على العمليات التي يقوم بها جيش الدفاع.

وأضافت أنه يتم إطلاعه باستمرار على تفاصيل المجريات ويقوم بمتابعتها عن كثب، بالإضافة إلى إطلاع أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية على تفاصيل الأحداث الجارية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي تحطم مقاتلة “F-16” إسرائيلية بنيران سورية بعد أن قصفت أهدافا إيرانية في سوريا.

وفي شمال الاردن ذكر مواطنون انهم قد عثروا على أجزاء مما يعتقد انه حطام صاروخ او قذيفة كبيرة الحجم ، وذلك بعد اعلان إسرائيل سقوط احدة طائراتها في الجولان السوري.

وقال هؤلاء إن الأجهزة الأمنية الاردنية قد تعاملت مع حادث سقوط قذيفة أو حطام طائرة في منطقة ترابية ببلدة ملكة في محافظة إربد دون وجود إصابات، في تداول ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي صورة وفيديو للجسم الساقط وهو ويحترق.