بسبب فتاة يهودية غاب “معتز” عن مسلسل باب الحارة

كشف الممثل السوري وائل شرف، من خلال بث مباشر عبر قناته الخاصة على “يوتيوب” عن سبب ابتعاده عن “باب الحارة”. وقال انه في الجزء السابع حدث خلاف بينه وبين المخرج.

وأضاف: “كان لديّ اعتراض على زواج معتز من فتاة يهودية وكان النص مكتوبًا، ولذلك حاولت أن أعدّل قدر الإمكان بهذا المنحى، ولكن برأيي أنه تم إقحامه وليس حدثًا استثنائيًّا، وبالتالي برأيي لم يكن هناك داعٍ لإقحام حارة اليهود في العمل، كما أنني كنت رافضًا بالأساس لفكرة زواج معتز من امرأة أخرى، وخصوصًا انه كان يحب خيرية بشكل كبير “.

وتابع وائل: “في الجزء الأخير بالنسبة لي، أي قبل انسحابي، كان هناك مشكلة في النص، الذي بات يكتب بسرعة وعبر أكثر من كاتب، وهو ما دعاني لبذل جهد مضاعف لتقديم الشخصية بالسوية نفسها التي قُدّمت سابقًا” .

وأكد تلقيه رسالة بعد نهاية الجزء الثاني، من امرأة فلسطينية كبيرة بالسن، جاء فيها: الله يعيّشني لشوف معتز بالجزء الثالث والرابع، والخامس والسادس والعاشر”، وقال وائل: ” هكذا تمامًا وصلتني الرسالة حرفيًّا، وأحسست بمسؤولية كبيرة وأكملت عملي في باب الحارة “