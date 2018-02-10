تصعيد عسكري خطير بعد نجاح الدفاعات الجوية السورية في اسقاط طائرة اف 16 اسرائيلية صباح اليوم
أهم العناوين
جرينتش+2 12:28
الشهيد أحمد جرار يقود مواجهات عنيفة في غزة والضفة امس

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني