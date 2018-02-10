الشهيد أحمد جرار يقود مواجهات عنيفة في غزة والضفة امس

إندلعت عقب صلاة الجمعة امس مواجهات حاشدة بين مئات الشبان الفلسطينيين وجنود الإحتلال في الضفة الغربية، وقطاع غزة، في مواجهات “جمعة الشهيد أحمد جرار” كما أُطلق عليها، مما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بالرصاص الحيّ والإختناق.

ففي الضفة الغربية، أصيب شاب بالرصاص الحي في بلدة المزرعة الغربية شمال غربي رام الله، فيما أصيب ٤ شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في المواجهات العنيفة التي اندلعت عند المدخل الشمالي للبيرة بينهم صحفي.

وأطلقت قوات الإحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت بكثافة. فيما ألقى الشبان والفتية الحجارة نحو جنود الإحتلال.

واندلعت مواجهات في مناطق مختلفة في الضفة نابلس والخليل وبيت لحم والبيرة، واستخدم جيش الإحتلال القوة المفرطة بإطلاقه القنابل الغازية المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي.

وكان جيش الإحتلال قد قرر تعزيز قواته في الضفة لحماية المستوطنين، بعد تصاعد عمليات استهداف المستوطنين، والمواجهات في نقاط التماس بمختلف مدن الضفة الغربية.

وفي غزة، اندلعت مواجهات على طول الشريط الحدودي للقطاع عقب صلاة الجمعة، وتحديداً شرق خانيونس وغزة وقرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأصيب مواطن بجراح خطيرة جراء إصابته برصاصة في الرأس خلال المواجهات شرق جباليا شمال قطاع غزة، بحسب المتحدث باسم الصحة د. أشرف القدرة.

يذكر أن الفلسطينيين يخرجون للأسبوع العاشر على التوالي، احتجاجًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لكيان الإحتلال.