إسرائيل تطالب روسيا بالتدخل لمنع التصعيد بينها وبين سوريا وحزب الله 

طالب السفير الإسرائيلي لدى روسيا، هاري كورين، اليوم السبت، موسكو بالتدخل لمنع التصعيد مع روسيا، والحيلولة دون تدخل حزب الله.

وقال السفير الإسرائيلي في تصريحات لوسائل إعلام روسية إن تحركات حزب الله في منطقة خفض التوتر بجنوب سوريا، يجب أن تتوقف.

وتابع: “نفضل التحدث عن تنفيذ اتفاقات مختلفة حول مناطق تخفيض التصعيد، خاصة فيما يخصنا وهو الجنوب الذي يقع على الحدود مع إسرائيل”.

ومضى بقوله: على وجه التحديد، فإن وجود الوحدات الإيرانية وحزب الله ينبغي أن يتقلص فورا.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن تل أبيب طلبت تدخلا روسيا لمنع التصعيد مع سوريا والحيلولة دون تدخل حزب الله.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، اليوم السبت، أن “إسرائيل طلبت التدخل الروسي لمنع التصعيد في الشمال مع سوريا والحيلولة دون تدخل حزب الله”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق عن إسقاط الدفاعات الجوية السورية لمقاتلة “إف-16” إسرائيلية، عقب شنها غارات على أهداف إيرانية بقاعدة عسكرية سورية، بعد ساعات من إسقاط الطيران الإسرائيلي طائرة من دون طيار إيرانية.

كما حذر الجيش الإسرائيلي من أن سوريا وإيران تلعبان بالنار، مؤكدا أن وجهته ليست للتصعيد.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت “مستعدون لتكبيد من يهدد أمن إسرائيل ثمنا باهظا، ولكن وجهتنا ليست نحو التصعيد”.

وأضاف البيان يقول: “الجيش الإسرائيلي يعتبر اختراق الطائرة المسيرة صباح اليوم هجوما إيرانيا عدوانيا، ويقول إنه حدد موقع إسقاط الطائرة المسيرة”.