لا اهلاً ولا سهلاً .. اسرائيل تعين سفيراً جديداً لها في الأردن بعد عدة أشهر من الانقطاع والتوتر
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جرينتش+2 03:58
احمد جرار .. فدائي تزوج الشهادة وسينجب منها ذرية تشبهه

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