٣ حاخامات يهود يزعمون انهم قتلوا عبد الناصر بواسطة السحر

“أحضر هؤلاء الحاخامات كبد بهيمة وقلبها ورئتها، وقرر الثلاثة قتل عبد الناصر عقابًا له على الكوارث التي حلت بإسرائيل نتيجة مواقفه السياسية”.

هكذا تحدث رئيس الأكاديمية التلمودية العليا الحاخام «بنياهو شموئيلي» في العام 2009 عن استخدام ثلاثة حاخامات للشعوذة والسحر الأسود لقتل الرئيس المصري جمال عبد الناصر، في الـ28 من أيلول العام 1970.

ولأن «عبد الناصر كان مسؤولًا عن تحريك رتل من الدبابات العراقية والجنود الكويتيين والجزائريين والسعوديين نحو حدود إسرائيل» حسب شموئيلي «فقد أخذ الحاخام شاؤول دافيد والحاخام إسحق كدورى 100 مسمار صلب، وشرعوا يغرسونها في قلب البهيمة، وكانوا يرددون بعض الكلمات المبهمة مع كل مسمار يغرسونه في القلب.

وفي النهاية وضعوا القلب على موقد طبخ لمدة ثلاثة أيام حتى تفحم تمامًا، وصار أسود اللون ولا يمكن التعرف عليه. بعد ذلك دفنوه، وأعلنوا لتلاميذهم أن عبد الناصر مات«.