مشربش الشاي، اشرب كازوزه انا .. شرب الشاي السخن يسبب السرطان

كشف بحث طبي صيني حديث أن تناول الشاي الساخن جدا يضاعف نسبة الإصابة بسرطان المريء.

وبينت الدراسة أن سرطان المريء يرتبط بشكل عام بشرب الكحول والتدخين لكن احتمالية إصابة الشخص بالمرض ستتضاعف خمس مرات إذا تناول الشاي الساخن جدا مع مشروب كحولي وستتضاعف مرة واحدة إذا تناوله أثناء التدخين.

وأصدرت مؤسسة العلوم الطبيعية في الصين التحذير الجديد لسرطان المريء المتعلق بالشاي الساخن مشيرة إلى أن الامتناع عن تناول الشاي ساخنا جدا قد يكون مفيدا لمنع الإصابة بسرطان المريء للأشخاص الذين يشربون الكحول ويدخنون بكثافة.

من جهة أخرى قال بروفيسور في جامعة مانشستر البريطانية “ربما تكون الدراسة منطقية لسكان الصين الذين يتناولون الشاي ساخنا جدا لكن العوامل التي تتسبب بالسرطان تختلف في العالم الغربي عنها في الصين”.