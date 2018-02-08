لا اهلاً ولا سهلاً .. اسرائيل تعين سفيراً جديداً لها في الأردن بعد عدة أشهر من الانقطاع والتوتر

عينت إسرائيل اليوم الخميس سفيرا جديدا لها في الأردن بعد عدة أشهر من التوتر إثر مقتل أردنيين اثنين برصاص عنصر أمن إسرائيلي داخل حرم السفارة في عمان.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان له اليوم ، أن ممثلها الجديد لدى عمّان هو أمير ويسبرود، الرئيس الحالي لمكتب الشرق الأوسط في الخارجية الإسرائيلية والذي سبق أن عمل في المغرب والأردن والأمم المتحدة.

وكان موظف في سفارة إسرائيل بعمان قد اقدم على قتل اردنيين يوم 23 تموز الماضي في محيط السفارة. وسمحت عمان للموظف بالمغادرة مع طاقم السفارة لتمتعه بالحصانة، وأثار استقباله بحفاوة في إسرائيل الغضب في الأردن.

وادّعى حارس الأمن الذي يحمل صفة دبلوماسي أنه تعرض لمحاولة طعن من قبل عامل أردني بمفك كان يستخدمه في تركيب قطع أثاث في شقة سكنية تتبع السفارة. وقتل صاحب الشقة على سبيل الخطأ على ما يبدو.

وعاد الموظف بعد استجوابه في الأردن الى الدولة العبرية حيث استقبله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع السفيرة في عمان.

وقالت عمان حينها إنها لن تسمح لطاقم السفارة الإسرائيلية بالعودة ما لم تفتح إسرائيل تحقيقا جديا في القضية يحقق العدالة وتقدم اعتذارها.

وقالت الحكومة الأردنية في 18 من كانون الثاني الماضي إن إسرائيل عبرت رسميا عن “أسفها وندمها” على مقتل الأردنيين وعلى مقتل القاضي رائد زعيتر في 2014 برصاص جندي إسرائيلي على معبر جسر الملك حسين، مبدية استعدادها لتعويض عائلات الضحايا.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل “أعربت عن ندمها” بعد ما حدث في تموز الماضي، ووافقت على دفع تعويضات للحكومة الأردنية، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.