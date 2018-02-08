في رسالة واضحة .. وزير الدفاع القطري يتفقد بالزي العسكري الحدود مع السعودية  

قام خالد بن محمد العطية، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطرية، أمس الأربعاء، بتفقد قوات عسكرية قطرية على الحدود السعودية.

ونشر حساب وزارة الدفاع القطرية على “تويتر” صوراً لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية لأول مرة بالزي العسكري، خلال تفقده لتمرين “مقدام التعبوي” لمنتسبي هيئة الخدمة الوطنية في معسكر “جو السلامه” القريب من الحدود السعودية.

وقال العطية، في كلمة له للجنود المشاركين في التمرين: “في تواجدكم لا يستطيع أحد أن يمس بـ”سم” واحد فيها”.

ووفقاً لصحيفة “العرب” القطرية، فقد قوبل زي العطية بعدة تعليقات من المواطنين والخبراء والمهتمين بالشأن السياسي الخليجي على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد في مجملها أن ظهور نائب رئيس مجلس الوزراء بهذا الزي هو رسالة واضحة للخارج تعكس جاهزية القوات المسلحة القطرية واستعداداتها في ظل الظروف الإقليمية الحالية.

يشار إلى أن هذا الظهور لوزير الدفاع القطري بالزي العسكري يأتي بعد ساعات من تصريحات للمستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، قد قال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “خلايا عزمي وإعلام الظل للسلطة القطرية الغاشمة تروج بشدة لما تسميه بتدويل الحرمين، نصيحتي الشخصية كمواطن خليجي لخيال المآته: تراها إشارة من الكبار ومايحتاج جيش يتحرك ولا طيارات تحلق ٢٠٠ جيب ماتوقف إلا بالوجبه”.