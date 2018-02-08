عجايب ..صحف سعودية تروج للخمور والشذوذ الجنسي

أثارت صحيفة «إيلاف» السعودية مجددا غضب السعوديين، وأحدث جدلا واسعا بعد ترويجها لتناول الخمور.

ونشرت الصحيفة على موقعها موضوعا مترجما تحت عنوان: «تناول كأسين من النبيذ كل يوم يفيد الدماغ».

وقالت في ثنايا الموضوع إن تناول النبيذ كل يوم «لا يصفي الذهن فحسب بل وينظف الدماغ أيضا».

وحظي تصرف الصحيفة باستنكار واسع من قبل مغردين على «تويتر».

وأعاد مغردون إلى الاذهان ما نشرته صحيفة «عكاظ» السعودية قبل نحو شهر عن مثليي الجنس، ثم اضطرت لحذفه لاحقا من موقعها الإلكتروني بعد يوم واحد من نشره عقب توجيه اتهامات للصحيفة بترويج «الشذوذ الجنسي».