الدفاعات الجوية السورية تدمر عدة صواريخ اطلقها الطيران الاسرائيلي من اجواء لبنان باتجاه موقع عسكري بريف دمشق
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جرينتش+2 10:17
صمد الاسد فتغيرت المعادلات وسقطت المؤامرات واصبح اللعب عالمكشوف

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