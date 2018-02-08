الدفاعات الجوية السورية تدمر عدة صواريخ اطلقها الطيران الاسرائيلي من اجواء لبنان باتجاه موقع عسكري بريف دمشق
أهم العناوين
جرينتش+2 10:18
روسيا تعتبر الغارة الامريكية على قوات رديفة للجيش السوري عدواناً غير مسبوق

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني