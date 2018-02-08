 بينهم احد موظفيه .. ضبط مهاجمي مكتب بريد الضليل واعادة المسلوبات

القى البحث الجنائي القبض على ثلاثة اشخاص ارتكبوا حادثة السطو التي وقعت على مكتب بريد الضليل في محافظة الزرقاء صباح امس الاربعاء.

وقال مصدر امني ان البحث الجنائي تمكن من كشف ملابسات الحادثة التي تورط فيها ثلاثة اشخاص، بينهم احد موظفي مكتب البريد، وتم اعادة كامل المبلغ المسلوب.

واضاف ان فريق التحقيق الذي شكل من ادارة البحث الجنائي ومديرية شرطة الزرقاء للتحقيق في حادثة السطو المسلح، التي وقعت صباح امس على مكتب البريد انهى تحقيقاته الاولية بالحادثة بعد ان تمكن من تحديد هوية مرتكبيها والقبض عليهم.

واشار المصدر الى ان غرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة محافظة الزرقاء كانت تلقت صباح امس بلاغا بقيام مجهول بالدخول الى مكتب بريد الضليل يرتدي ملابس نسائية وبحوزته قطعة سلاح ناري واخذ مبلغ 24 الف دينار تحت التهديد والفرار بواسطة مركبة كانت تنتظره وبداخلها شخص آخر، حيث تحركت كوادر البحث الجنائي والمركز الامني المختص للمكان وبوشر التحقيق من قبل فريق تحقيقي خاص للوقوف على كافة تفاصيل تلك الحادثة وتحديد هوية مرتكبيها والقبض عليهما.

وتابع المصدر ان الفريق التحقيقي ومن خلال كل ما قام به من تحقيقات وجمع للمعلومات من مسرح الجريمة وتحليلها وتتبعها مكنتهم من الاشتباه بتورط احد موظفي البريد، بالاتفاق الجنائي مع الاخرين حيث جرى ضبطه وبالتحقيق معه اعترف باتفاقه مع احد الشباب واحدى الفتيات على الحضور في توقيت جرى الاتفاق عليه وتنفيذ عملية السطو باستخدام سلاح ناري واخذ المبلغ المالي وتقاسمه فيما بينهم بعد ذلك.

واكد المصدر انه وبعد تحديد هوية الشريكين ومكان تواجدهما جرى القبض عليهما واعترفا بالاتفاق مع الموظف لتنفيذ عملية السطو وتم كذلك بدلالتهما ضبط المبلغ المالي المسلوب (22321) دينارا والسلاح الناري المستخدم وما زال التحقيق جاريا في القضية.