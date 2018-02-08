بعد اخماد حريق مجاور لمنزله ..عادل امام يستأنف تصوير “العوالم الخفية”

استأنف النجم المصري الكبير عادل إمام، امس الأربعاء، تصوير مشاهده فى مسلسله الجديد “عوالم خفية”، فى استوديو نحاس، وذلك بعد يوم واحد فقط من الحريق الذى اندلع بجوار فيلته بمنطقة كرداسة في القاهرة أمس الاول الثلاثاء.

فقد أكد النجم إمام أنه الآن بصحة جيدة، وأن الحريق الذي اندلع بجوار فيلته بمنطقة كرداسة كان خارجها وليس بداخلها، مشيرا إلى أنه بخير ولا توجد أي إصابات.

وكشف عادل إمام أمس في مداخلة هاتفية لبرنامج “العاشرة مساء” عن بعض تفاصيل وقصة مسلسل “عوالم خفية”، موضحًا أن العمل يتحدث عن الفساد بطريقة درامية ممزوجة بالكوميديا، وتدور حول بطل العمل الذي تقع في يده مذكرات خاصة بسيدة انتحرت، لكن يتضح بعدها أنها لم تنتحر، ما يدفع البطل إلى البحث وراء الشخصيات ومعرفة ما قاموا به من فساد في إطار درامي شيق.

مسلسل “عوالم خفية” من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ومن إخراج وإنتاج رامى إمام، ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، مى سليم، بشرى، هبة مجدى، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، نور قدرى، أنوشكا، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود، وكذلك مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف.