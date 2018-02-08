لا اهلاً ولا سهلاً .. اسرائيل تعين سفيراً جديداً لها في الأردن بعد عدة أشهر من الانقطاع والتوتر
أهم العناوين
جرينتش+2 03:22
المخابرات الامريكية تريد ان تعرف عنك كل شيء ولا تريدك ان تعرف عنها شيئاً

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني