القبض على خلية داعشية كانت تعتزم اغتيال إسماعيل هنية

كشفت صحيفة الدستور المصرية عن محاولة لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من خلال خلية تابعة لتنظيم داعش حاولت التسلل من سيناء الى غزة.

وقال تقرير للصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة، إنه “تم إلقاء القبض على خلية مكونة من ١٨ داعشيا، خلال محاولتهم التسلل لقطاع غزة، لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة تستهدف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى لحماس”.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن “المجموعة الإرهابية كانت تخطط لتفجير المسجد الأبيض، الذى يصلى فيه هنية صلاة الجمعة، ثم تنفذ سلسلة من العمليات الانتقامية، من حركة حماس داخل القطاع”.

وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية المصرية، توصلت إلى المجموعة الإرهابية، عن طريق عدد من المنشقين، الذين أدلوا بمعلومات تفصيلية عن التنظيم وما يخطط له خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر وفق الصحيفة إن “القبض على المجموعة كان خلال اليومين الماضيين، بعد أن أدلت العناصر المنشقة بمعلومات تفصيلية عن التنظيم”، فيما تم الكشف أيضا عن أن القبض على عناصر داعش كشف أنها تستخدم أنفاقًا سرية جديدة للهروب”.

كما وأشارت الصحيفة إلى أن زعيم التنظيم يدعى راسم أبو جزر، وهو زعيم التنظيم الآن في سيناء وفق اعترافات الخلية، وبمجرد توليه القيادة، أجرى تغييرات هيكلية كثيرة، ومنها العمل على تشكيل مجموعة تنفيذ لعمليات في قطاع غزة، أغلبها من عناصر فلسطينية، كانت قد انضمت منذ فترة ليست بالقصيرة للتنظيم.