الشرطة ستوصي بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضايا فساد

أنهت الشرطة الإسرائيلية مساء امس تقييماتها في ملفي التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المعروفين بملفي 1000، و2000، فيما كشفت وسائل اعلام إسرائيلية عديدة أن ملخص ملف التحقيقات في ملف 1000 أوصى بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو حول تلقي رشاوى، فيما أشارت المصادر الى أن هناك اختلاف في وجهات نظر اكبار المحققين في الشرطة الإسرائيلية حول إذا ما يجب التوصية بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في ملف رقم 2000.

وانتهت مساء اليوم جلسة تقييم خاصة أجرها محققو وحدة التحقيقات القطرية في قضايا الغش والخداع مع مفوض عام الشرطة روني الشيخ، فيما يتوقع أن يخرج تقرير رسمي لاحقا حول توصيات الشرطة في هذا السياق.

وسارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنشر فيديو لنتنياهو يقول فيه بأنه “صحيح أنه سيكون هناك توصيات، لكن لن يؤدي ذلك إلى شيء، لأنه لم يكن أي شيء”، في إشارة الى إنكاره كافة الشبهات الموجهة إليه في هذين الملفين.

وقضية 1000 متعلقة وفق الشبهات بتلقي نتنياهو هدايا ثمينة تصل قيمتها الى آلاف الدولارات من رجال أعمال بينهم أرنون ميلتشين، مقابل الدفع قدما مصالحهم، وقضية 2000 بحسب الشبهات تفيد بأن نتنياهو اتفق مع صاحب صحيفة ” يديعوت أحرونوت” سن قانون يقضي بإغلاق الصحف اليومية، ليتم بذلك إغلاق صحيفة ” إسرائيل اليوم” المنافسة لـ ” يديعوت أحرونوت”، مقابل امتناع الأخيرة عن نشر أخبار تضر بنتنياهو ونشر أخرى جيدة عنه.

وإلى جانب هذين الملفين، تحقق الشرطة أيضا في ملفين إضافيين يحملان رقم 3000، و4000. وتعود قضية 3000 حينما أصر نتنياهو على شراء 6 غواصات حربية من شركة تيسين كروب الألمانية ” لتعزيز القدرات البحرية للجيش الإسرائيلي”، بالرغم من موقف الجيش الإسرائيلي الذي قال ” إنه يحتاج إلى 5 غواصات فقط”، وبعد الفحص تبين أن المستشار القضائي لنتنياهو وهو ابن عمه دافيد شمرون يعمل أيضا مستشارا قضائيا لممثل الشركة الألمانية لدى إسرائيل، رجل الأعمال ميكي جانور. وملف 4000 لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد.