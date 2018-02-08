لا اهلاً ولا سهلاً .. اسرائيل تعين سفيراً جديداً لها في الأردن بعد عدة أشهر من الانقطاع والتوتر
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جرينتش+2 03:23
الاوروبيون القدماء كانوا اصحاب بشرة سمراء ولكنها ابيضت لقلة الشمس

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