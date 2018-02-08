 احتراماً لذكرى وفاة شقيقها ..نجوى كرم ترفض الاحتفال بعيد ميلادها

اعتذرت النجمة اللبنانية نجوى كرم من جمهورها لعدم قدرتها على الاحتفال بعيد ميلادها الذي يصادف آخر هذا الشهر.

ونشرت الفنانة كرم مجموعة من الصور للهدايا التي تلقتها من معجبيها حول العالم على موقع “تويتر”، وهي عبارة عن ورود وبالونات بألوان وأنواع مختلفة.

وعادت وغردت على “تويتر” قائلة: “انتو عيدي وانتو فرحة قلبي وحسستوني عن جد انو في ناس بضلو يهتمو بوجودي بس بتراجكم اعذروني انو السنة مش قادرة عيّد ابداً ابداً ابداً”

وأضافت: “ما بتعرفوا شو بتعنولي وشو بقدّر كيف بتقدروني لأن علاقتي فيكن متوّجي بالحب اللي بيلغي الزمان والمكان”.

وتابعت “والله حبيت وجودي من وراكن لأن بحب يكون الي نفع وانتو مكسبي”.

يذكر أن النجمة اللبنانية ترفض الاحتفال بعيد ميلادها، وذلك لأن شقيقها كان قد توفي بعد عيد ميلادها الماضي بيومين، ولم تمر سنة بعد على وفاته.