لا اهلاً ولا سهلاً .. اسرائيل تعين سفيراً جديداً لها في الأردن بعد عدة أشهر من الانقطاع والتوتر
أهم العناوين
جرينتش+2 03:22
 احتراماً لذكرى وفاة شقيقها ..نجوى كرم ترفض الاحتفال بعيد ميلادها

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني