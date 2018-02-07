مواجهات مع الاحتلال في مدينة حلحول بعد استشهاد احد شبانها

واجه الشبان في مدينة حلحول شمال الخليل مركبات قوات الاحتلال من مسافة الصفر بالحجارة وعلب الطلاء.

جاء ذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة عقب استشهاد الشاب حمزة زماعرة (19 عاما) بزعم طعن حارس امن في محيط مستوطنة “كرمي تسور” شمال الخليل.

فيما اندلعت مواجهات في منطقة الذروة شمال حلحول بعد اقتحام قوات الاحتلال منزل يوسف زماعرة والد الشهيد واعتقاله.

وأفاد الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع 29 إصابة خلال المواجهات في حلحول، من بينها 7 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و19 بالغاز، و3 أخرى جراء الاعتداء بالضرب والسقوط.

من جانبه، قال محمد عياد عوض الناشط الاعلامي إن جنود الاحتلال امطروا منطقة الذروة بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، واعتقلوا خلدون منصور كرجة (18 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح وتم نقله بواسطة سيارة عسكرية اسرائيلية الى داخل مستوطنة “كرمي تسور”.