الدفاعات الجوية السورية تدمر عدة صواريخ اطلقها الطيران الاسرائيلي من اجواء لبنان باتجاه موقع عسكري بريف دمشق
أهم العناوين
جرينتش+2 09:19
مداهمة وكر لتزييف الوثائق والاوراق المالية والسندات واعتقال صاحبه

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني