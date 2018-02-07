مداهمة وكر لتزييف الوثائق والاوراق المالية والسندات واعتقال صاحبه

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على مطلوب يمتهن تزييف الوثائق والاوراق المالية والسندات بعد مداهمة منزله بحسب مصدر امني.

وقال ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ومن خلال اعمالهم وواجباتهم اليومية قاموا بمتابعة معلومات وردت اليهم حول قيام احد الاشخاص من المطلوبين والمحكوم غيابيا بالسجن 12 عاما وبحقه ثلاثة طلبات امنية مختلفة بقيامه بممارسة اعمال التزييف الجنائي لمختلف الوثائق والاوراق الرسمية للتأكد من تلك المعلومات وتحديد مكان اقامته والقاء القبض عليه.

واضاف المصدر انه وبعد تكثيف عمليات الرصد وجمع المعلومات حول ذلك الشخص تم التأكد من ممارسته لاعمال التزيف الجنائي لوثائق ورخص وسندات واوراق مالية وتمكن المحققون كذلك من تحديد مكان اقامته في احدى الشقق بالعاصمة حيث تم التحرك إلى مكان ومداهمته والقاء القبض عليه داخل المنزل.

وتابع: انه بتفيش الشقة التي ضبط به المطلوب عثر داخلها على طابعات واجهزة حاسوب وجهاز لطباعة الوثائق والرخص ومجموعة من الفلاشات ومجموعة من الأوراق المزيفة و 110 بطاقات جاهزة لإصدار الهويات الشخصية ورخص القيادة ومواد تستخدم لتغليف الأوراق الرسمية وكمية من الحبوب المخدرة، وبوشرت التحقيقات في القضية تمهيدا لاحالتها للقضاء.